ŠENČUR – V ponedeljek ob 21.42 sta na cesti med Šenčurjem in Brnikom trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi očistili cestišče.

V nesreči so se poškodovale tri osebe, je poročala spletna stran uprave za zaščito in reševanje.