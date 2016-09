V trčenju poškodovanih šest udeležencev

ŠENTJUR – V petek ob 8.14 so na avtocesti Dramlje–Celje vzhod v občini Šentjur trčila tri osebna vozila.

Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči, odklopili akumulatorje in posuli razlite motorne tekočine.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja so na kraju oskrbeli šest poškodovanih oseb, dva udeleženca pa so prepeljali v celjsko bolnišnico na nadaljnje zdravljenje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.