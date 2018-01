V trčenju poškodovane tri osebe

ILIRSKA BISTRICA – V soboto ob 8.04 sta na cesti med Šembijami in Knežakom v občini Ilirska Bistrica trčili osebni vozili.

Gasilci PGD Ilirska Bistrica so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulatorja vozil, nudili pomoč osebam do prihoda nujne medicinske pomoči in pomagali CPK pri čiščenju cestišča.

V nesreči so bile lažje poškodovane tri osebe, ena pa je odklonila pomoč reševalcev.

Eno vozilo je bilo poškodovano, eno pa uničeno. Na kraju je bila tudi policija.