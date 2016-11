V trčenju poškodovane štiri osebe

CELJE – V ponedeljek ob 19.02 sta v naselju Bukovžlak v občini Celje trčili osebni vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Pri tem so se poškodovale štiri osebe.

Posredovali so celjski poklicni gasilci, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli cestišče ter ga očistili. Nudili so strokovno pomoč reševalcem in policiji.

Eno poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v celjsko bolnišnico, ostalim udeležencem pa so nudili zdravniško pomoč na kraju.