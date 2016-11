V trčenju poškodovana ena oseba

SLOVENSKE KONJICE – V petek ob 23.59 sta v naselju Zeče, občina Slovenske Konjice, trčili osebno in terensko vozilo.

Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili razlite tekočine in delavcem avtovleke nudili pomoč pri nakladanju vozil.

Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Slovenskih Konjic in jo prepeljali v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.