V trčenju poškodovana ena oseba

PERNICA – V petek ob 20.07 sta na cesti Pernica–Dragučova trčili osebni vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so poklicni gasilci GB Maribor, protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče in ugasili goreči motor vozila. Reševalci NMP Maribor so eno poškodovano osebo prepeljali v UKC Maribor.