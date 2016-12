V trčenju kar šest poškodovanih

CERKNICA – Ob 4.12 so na avtocesti Postojna–Unec, občina Cerknica, trčila tri osebna vozila in kombi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Postojna, ki so zavarovali ter razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorje in nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči iz Postojne.

V trčenju se je poškodovalo šest oseb, od katerih so štiri odpeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.