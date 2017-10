V trčenju ena oseba poškodovana

SMRJENE – V četrtek ob 21.49 se je na Kočevski cesti pred odcepom za Smrjene (občina Škofljica) v prometni nesreči osebnega vozila poškodovala ena oseba. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, umaknili poškodovano vozilo s cestišča in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.