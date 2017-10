V trčenju dva poškodovana, posredovali tudi policisti

LJUBLJANA – Ob 13.33 sta na Litijski cesti v Ljubljani trčili osebni vozili.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu dveh ponesrečencev do reševalnega vozila.



Reševalci NMP RP Ljubljana so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju dogodka in ju prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.