V trčenju avtomobila in tovornjaka ena oseba umrla

ROGAŠOVCI – Policiste so ob 6.09 obvestili, da je na cesti Rogašovci–Cankova med naseljema Pertoča in Večeslavci prišlo do prometne nesreče med tovornim vozilom in voznikom osebnega avtomobila. Ta je ostal ukleščen v vozilu, uprava za zaščito in reševanje pa je sprva poročala, da je v nezavesti.

Kot je sporočila Suzana Rauš iz murskosoboške policijske uprave, so na kraj nesreče takoj napotili vse pristojne službe. Tam je zdravnik pri vozniku osebnega avtomobila potrdil smrt.

Cesta je zaprta, obvoz urejen, več informacij o novi tragediji na slovenskih cestah pa bo znanih po koncu ogleda.