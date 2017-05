DOMŽALE – Ob 0.45 sta v križišču Virske in Ljubljanske ceste v Domžalah trčili osebno vozilo in motorno kolo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Poškodovali sta se dve osebi. Posredovali so gasilci CZR Domžale, pomagali ponesrečencem do prihoda reševalcev ter očistili in sanirali cestišče. Kraj nesreče si je ogledala tudi policija.