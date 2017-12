V trčenju 28- in 19-letnika umrla sopotnica

PRELOGE PRI KONJICAH – V soboto ob 21.25 uri, se je na regionalni cesti izven naselja Preloge pri Konjicah, v občini Slovenske Konjice, zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla.

Kot so sporočili s policije je 28-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Slovenskih Konjic proti Zrečam. V desnem preglednem ovinku je zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je iz nasprotne smeri z osebnim avtomobilom pripeljal 19-letni voznik. Ta se je zaradi preprečitve trčenja umikal levo, vendar trčenja ni mogel preprečiti. V trčenju je njegova 45-letna sopotnica zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, dva sopotnika pa sta bila lahko telesno poškodovana. Lahko telesno poškodovana sta bila tudi oba voznika.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so o nesreči še zapisali, da so posredovali gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so protinaletno in požarno zavarovali kraj in ga razsvetlili, odklopili akumulatorje na vozilih, nudili pomoč reševalcem NMP Slovenske Konjice in Celje pri oskrbi poškodovanih, s tehničnim posegom iz vozila izvlekli preminulo osebo, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in jih očistili. Reševalci NMP Celje in Slovenske Konjice so štiri poškodovane prepeljali v Splošno bolnico Celje v nadaljno oskrbo.