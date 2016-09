V trčenje vpletena dve osebni in tovorno vozilo

ZALA – V sredo ob 14.37 so na cesti Idrija–Črni Vrh pri kraju Zala trčila dve osebni in tovorno vozilo.

V nesreči se je en udeleženec poškodoval. Gasilci iz PGD Idrija so pomagali reševalcem NMP Idrija in policistom, odklopili akumulatorje na vozilih ter nudili požarno varovanje, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.