V tovornem delu štirje ilegalci

NOVO MESTO – V petek dopoldne je varnostna služba novomeškega podjetja obvestila policiste, da so v tovornem delu tovornjaka zalotili štiri osebe, domnevno ilegalne prebežnike.

Dva so voznik in varnostniki zadržali, dva pa sta pobegnila in so ju policisti kasneje prijeli v mestu. Šlo naj bi za štiri državljane Afganistana. Vsi štirje so zaprosili za azil.

Policisti so se po zaključenem postopku zahvalili uslužbencu Slovenskih železnic, ki je opazil sumljivi osebi in o tem obvestil policiste, ti pa so ju prijeli.