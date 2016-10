V torbi za 15.000 odmerkov kokaina

Klemunskis Mindaugas je bil obsojen na pet let in štiri mesece zapora. Foto: Igor Mali

LJUBLJANA – »Najslabša posledica bi bila, da moj mladoletni otrok ostane brez sredstev za preživljanje. Moja žena je invalidka in dobi 150 evrov na mesec,« je v upanju, da mu bo ljubljanska okrožna sodnica Barbara Črešnar Debeljak pri izreku kazni nekoliko pogledala skozi prste, zaključne besede sklenil 56-letni Litovec Klemunskis Mindaugas. A se je, kot je lahko slišal čez dobro uro, precej uštel, saj ga je doletela kazen pet let in štiri mesece zapora. Spoznan je bil za krivega neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi. Kot je pojasnila sodnica, mora za toliko let v zapor, ker je imel pri sebi veliko količino nevarne droge kokain.

