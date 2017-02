Policija opozarja Pešci! Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in

predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke);

upoštevajte prometne predpise; prečkajte cesto na označenih prehodih za

pešce; hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v smeri

hoje in poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu. To so

vse ravnanja, ki vam zagotavljajo več varnosti.