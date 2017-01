V takem stanju zapeljal mimo policistov

KOPER – Na novo leto so ob 2.56 policisti v Kopru ustavili voznika osebnega avtomobila iz Kopra, ki ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja.

Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,46 mg/l.

Vozilo so mu zasegli. Naknadno so ugotovili, da so na vozilu nameščene ukradene registrske tablice, ki so jih prav tako zasegli.

Podali so obdolžilni nalog.