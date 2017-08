V svakovih očeh videl morilca

LJUBLJANA – Pri Vidmarjevih v Šmarci pri Kamniku je moralo biti pred 1. decembrom lani, ko naj bi 35-letni Anže Vidmar poskušal ubiti svojega svaka Romana Zupančiča, očitno že večkrat precej napeto. Soseda Vesna M. je včeraj kot priča na ljubljanskem okrožnem sodišču povedala, da sta se Anžetovi mladoletni nečakinji k njej že večkrat zatekli. Nista namreč hoteli biti priča razgrajanju ter prepiranju.

Govorili sta druga čez drugo o nožu in krvi. To me je do konca vznemirilo.

Zato je bila tistega decembrskega dne, ko ju je na prošnjo njune mame zaradi Anžetovega norenja spet sprejela v svojo hišo, povsem šokirana, ko sta ji dekleti povedali, da je šlo doma tokrat zares. »Govorili sta druga čez drugo o nožu in krvi. To me je do konca vznemirilo. Iz pogovora nisem razumela, kdo se je poškodoval. Govorili sta, da se je nož uporabljal, da se je Roman branil. Ampak nisem razumela, ali je bil poškodovan Roman ali Anže,« se je spominjala in dodala, da sta bili dekleti zelo pogumni in v normalnem stanju, ampak »malo evforični«.

Pijančku rekel, da bo razbil Romana

Ona ni sicer nikoli slišala Anžeta, da bi rekel, da bo koga ubil

Prav tako ni videla, da bi se drogiral, je pa vedela, da je zlorabljal alkohol. Po kraju so pred dogodkom, jeseni lani, zakrožile govorice, da je Anže v pogovoru z nekim vaškim pijančkom rekel, da bo »razbil Romana« in da mu ni bilo všeč to, da je prišel k hiši. Priča je še povedala, da se je Roman zelo dobro razumel z otroki in da se je videlo, kako rad jih ima.

Da je Vesna povedala tako, kot je bilo, je pred sodnico Polono Herman na koncu dejal tudi obtoženi Anže. Prej je sicer opomnil, da priča ne more točno vedeti, kaj se je dogajalo pri njih doma, ker tam nikoli ni bila. Vse skupaj se je, kot je nadaljeval, začelo zato, ker ni hotel dajati denarja za položnice. Roman mu je zato zaklenil stranišče in kopalnico. »Zato je prišlo do tega, da smo danes tukaj,« je razložil Anže Vidmar in nadaljeval: »Ko mi je zaklenil kopalnico, sem ga prosil, ali mi jo lahko odklene, pa ni hotel.« Roman naj bi šel nato, kot je v zagovoru zatrdil Vidmar, v kuhinjo po nož, sam pa se je zaprl v svoj del hiše in držal vrata, da svak ni mogel do njega. Obtoženi predvideva, da se je njegov svak medtem, ko je odpiral vrata, porezal sam.

15 let zapora grozi Anžetu Vidmarju.



»Ko je pod vplivom alkohola, trave in tablet, ima prav morilske oči, v njem lahko vidiš morilca,« pa je povedal Zupančič, ki je prepričan, da bi Vidmar (ta se mora zagovarjati zaradi poskusa uboja) svoje grožnje lahko tudi uresničil.