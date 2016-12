LJUBLJANA – Včeraj ob 23.17 se je v ljubljanskih Stožicah osebno vozilo zaletelo v ograjo. Pri tem so se poškodovale tri osebe, dve sta bili v vozilu ukleščeni.

Gasilci GB Ljubljana so ju s tehničnim posegom rešili iz razbitin vozila. Poškodovance so prevzeli in oskrbeli reševalci NMP Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.