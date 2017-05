V stanovanju zalotila tujca

LJUBLJANA – V sredo nekaj po 12. uri je bil OKC PU Ljubljana obveščen, da je v stanovanju na Cesti na Mesarico v Ljubljani stanovalka zalotila neznanca, ta pa je nato pobegnil. Policisti so ga kmalu izsledili na Jeranovi ulici. Ugotovljeno je bilo, da gre za 34-letnega državljana Češke. Med postopkom so policisti našli in zasegli predmete (gotovino in nakit), za katere se sumi, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev določil ZJRM-1 (v postopku je bil žaljiv in agresiven do policistov) in ZPPreb je bil Čehu izdan plačilni nalog. Policisti bodo nadaljevali preiskavo zaradi identifikacije lastnikov zaseženih predmetov, so sporočili iz PU Ljubljana.