V stanovanje skozi balkonska vrata

LJUBLJANA – V torek okrog 19.15 so bili policiste obvestili o vlomu v stanovanje v Šiški.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je neznani storilec vlomil balkonska vrata pritličnega stanovanja in iz notranjosti odtujil denar, mobilni telefon in tablični računalnik.

Lastnik je oškodovan za nekaj sto evrov.