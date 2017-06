V središču Maribora ga je zabodel

MARIBOR – V parku v središču Maribora so zabodli moškega. Po poročanju portala maribor24.si je za Modno hišo prišlo do obračunavanja z nožem. Enega izmed vpletenih v obračunu so prepeljali v bolnišnico, zaboden pa naj bi bil v bližino pljuč.

Časnik Večer medtem poroča, se je spor med moškima sprevrgel v pretep, ki se je končal s tem, da je bil eden od njiju dvakrat zaboden v hrbet. O tem, kako hude je poškodovan, še ni informacij. Z vprašanji smo se že obrnili na PU Maribor.

