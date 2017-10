V srcu mu je povzročala tropsko nevihto

LJUBLJANA – Kar je danes 42-letni Primož Burger več let zavestno počel nič krivi najstnici, spominja na ameriške filme po resničnih zgodbah. Že leta 2012 je na piko vzel takrat 12-letno deklico in ji začel slediti, kontakt z njo pa je vzpostavil prek facebooka. »Spoštovana tigrica, mislim, da malo pretiravate. Sem rahlo konservativen in upam, da vas imajo starši pod nadzorom. Ne vem, kdaj in kje ste sliko posneli, imam rajši poletje in dneve, ki jih prikazuje fotografija,« ji je sporočil, sodnici Deji Kozjek pa včeraj pojasnil, da je bilo dekle na fotografiji v kratkih rokavih, na majici je imela ananas in videti je bilo, kot da je v toplih krajih. »Meni se je zdelo, da me s temi fotografijami, ki jih objavlja, napada oziroma se odziva,« je dejal.

