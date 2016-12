V šolo prinesla petarde

KRANJ – Petard se niti prodajati še ne sme (prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, op. p.), pa so jih na Gorenjskem otrokom zasegli že dvakrat. V obeh primerih sta jih mladca prinesla kar v šolo, eden je konec novembra nekaj petard prinesel v šolo v Radovljici, v četrtek pa je z njimi k pouku prišel otrok na Bledu. Oba sta bila starejša otroka, so sporočili policisti, prav ti pa so tisti, ki jo zaradi petard najpogosteje skupijo. Policisti staršem zato svetujejo, naj se z otroki pogovorijo o nevarnostih uporabe petard in na spletu poiščejo ter si skupaj ogledajo posnetke, ki prikazujejo, kaj se lahko zgodi, če petard ne uporabljajo pravilno, saj se mnogi ne zavedajo, da lahko ostanejo tudi brez roke, ali so prepričani, da se to njim pač ne more zgoditi. Zaradi objestnega metanja petard jo lahko skupijo ne le oni, temveč tudi drugi, posebno če jim kaj raznese pod nogami. Uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je sicer dovoljena zgolj od 26. decembra do 1. januarja.