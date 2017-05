V šoku mrtvi peški dal umetno dihanje

LJUBLJANA – Čakajoč na sodbo v imenu ljudstva je Uroš Brvar, 50-letni voznik smetarskega vozila ljubljanske Snage, padel v krčevit jok. Stisnil je roko tožilki dr. Katarini Bergant in se ji zahvalil. Nasmehnila se mu je: »Saj drugače ne gre.« Predstavnica organov pregona je namreč na včerajšnjem nadaljevanju sodnega procesa na ljubljanskem okrožnem sodišču višji sodnici Ireni Škulj Gradišar sporočila: »Glede na izvedeni dokazni postopek tožilstvo umika obtožbo zoper obdolženega Brvarja.«



Zlila se je z barvo smetnjakov



Obtožen je bil povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Pretila mu je kazen do osem let zapora. Tragedija se je zgodila 11. februarja predlani, nekaj minut pred deveto uro zjutraj je pred stanovanjskim blokom v Šarhovi ulici pod kolesi komunalnega vozila umrla 71-letna Katarina Sokač. Policisti so poročali: voznik je pri speljevanju s prednjim delom vozila trčil v peško, ta je padla po vozišču. Poškodbe so bile tako hude, da je na kraju dogodka umrla.



