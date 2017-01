V sodni palači tudi umorili dve ženski

LJUBLJANA – Prvi sodni proces so v novozgrajeni ljubljanski sodni palači izpeljali 30. julija 1902. Šlo je za civilni spor majhne vrednosti (100 kron). Obravnavo je vodil tedanji sodni tajnik Ivan Kavčnik, ki je pozneje postal prvi predsednik Višjega deželnega sodišča v Ljubljani. Mogočna zgradba na Tavčarjevi ulici torej že častitljivih 115 let služi svojemu namenu, le sodišča, ki so domovala v njej, so skozi čas spreminjala svoje nazive, zdaj so denimo njeni gostje slovensko vrhovno ter ljubljanski višje in okrožno sodišče.



Zgodovina vrhovnega sodišča od Avstro-Ogrske do danes je zapisana v publikaciji Vrhovno sodišče skozi čas, ki sta jo pripravili vodja centralne pravosodne knjižnice mag. Marjeta Oven in bibliotekarka Maja Vavtar. Romana Ciko Hočevar iz službe za odnose z javnostmi pa je prispevala poglavje o tem, kdaj in kako smo sodno palačo gradili ter kako je spreminjala svoj videz.



Ob njej je bila nekoč jetnišnica



Kjer stoji danes, so bili nekoč travniki in vrtovi. Že pred velikim potresom, ki je Ljubljano prizadel leta 1895, pa je tedanja Sodna uprava poizvedovala, kje bi lahko zgradili novo sodno palačo. Graditi so jo začeli leta 1898, načrte je izdelal neznani arhitekt, gradnjo pa je nadziral dunajski arhitekt Anton von Spindler. Bila je ena najprestižnejših zgradb, zgrajenih v času županovanja Ivana Hribarja, zgrajena je bila leta 1902, leto pozneje pa je dobila tako imenovani zaključni kamen, in sicer ploščo na desni strani glavnega vhoda z napisom: AEDIFICATUM SUB AUSPICIIS IMPERATORIS FRANCISCI JOSEPH I MDCCCIC–MDCCCCII.

