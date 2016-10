V Slovenijo skušali pretihotapiti tudi tri otroke

PARADIŽ – V petek okoli 2.00 so štirje državljani Iraka, stari 21, 25, 27 in 63 let, dva stanujeta v Nemčiji, najmlajši in najstarejši pa na Dunaju, s tremi osebnimi avtomobili v naselju Paradiž v našo državo nedovoljeno pripeljali 12 državljanov Sirije, starih od 4 do 59 let. Med njimi so bili trije otroci, stari 4, 8 in 9 let. Uporabljali so avtomobile registrskih oznak Italije, Nemčije in Avstrije.

Zbežali nazaj na Hrvaško

Iz PU Maribor so sporočili, da so jih na nedovoljen vstop v našo državo opozorili policisti PP Gorišnica, ki so ustavili dve vozili in prijeli tri voznike in osem Sirijcev. Najstarejši voznik je osebni avtomobil avstrijskih registrskih oznak zapustil v naselju Pohorje in skupaj s štirimi Sirci pobegnil peš. Zaradi iskanja pobeglih oseb so aktivirali policijski helikopter, policiste konjenike in vodnike službenih psov policije. Ker so policisti ugotovili, da je vseh pet oseb peš pobegnilo nazaj na Hrvaško, so se takoj povezali s hrvaškimi kolegi, ki so jih prijeli na hrvaški strani meje.

Slovenski policisti so 15. oktobra vseh osem Sircev vrnili hrvaškim varnostnim organom, prijete voznike pa so kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu ter jih privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju. Ta je po zaslišanju zoper vse tri odredil pripor. Četrtega Iračana, prijetega na Hrvaškem, bodo kazensko ovadili hrvaški policisti, so še sporočili iz PU Maribor.