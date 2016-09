V Sloveniji: kazal lulčka in uriniral na policijski postaji

SPODNJA SELNICA – V torek ob 16.20 je 67-letni voznik osebnega avtomobila na glavni cesti G1 Maribor–Dravograd v naselju Spodnja Selnica zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki je vozil pred njim in je zavijal levo. Povzročitelj prometne nesreče se ni ustavil, ampak je vožnjo kljub počeni pnevmatiki nadaljeval v smeri Koroške.

Mariborski policisti so za pomoč zaprosili kolege iz PU Celje, ti pa so v Ožboltu kmalu ustavili povzročitelja prometne nesreče, ki je med vožnjo vijugal po cesti. Elektronski indikator alkohola je pojasnil, zakaj je tako. Voznik je napihal kar 0,86 mg/l. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo. Vendar pa se je kršitelj na to požvižgal in se je želel odpeljati. Ker ukazov policistov ni upošteval, so ti zoper njega odredili pridržanje do streznitve. Tudi s tem ukrepom se ni strinjal, zato so bili prisiljeni uporabiti prisilna sredstva, da so mu preprečili nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Kršiteljevo vozilo, ki je močno oviralo promet in je pomenilo nevarnost za druge udeležence v cestnem prometu, je z vozišča odstranila vlečna služba.

Na policijski postaji v Mariboru, kamor je bil kršitelj prepeljan v prostore za pridržanje, pa si je prislužil še en plačilni nalog. Tik pred namestitvijo v prostor za pridržanje se je namreč nedostojno vedel do policistov (postopek je vodila policistka), saj je razkazoval svoje spolovilo, na koncu pa še protestno uriniral na hodniku pred prostorom za pridržanje.