V slabem psihičnem stanju razbijal po Kamniku

KAMNIK – PU Ljubljana je v četrtek zjutraj okrog 5.30 poklicalo več občanov, da po Šutni v Kamniku teka moški, ki razbija steklo na objektih.

Takoj so posredovali policisti, ki so osebo na kraju tudi prijeli. Zaradi lažjih poškodb in psihičnega stanja so jo odpeljali v ljubljanski klinični center.

S PU Ljubljana so sporočili, da je bilo z opravljenim ogledom kraja je ugotovljeno, da je bilo poškodovanih več objektov na ulici Šutna in sicer razbita stekla na oknih in izložbenih vitrinah. Dva oškodovanca sta zaradi uporabe solzivca tudi sama iskala zdravniško pomoč. V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode.

Po do sedaj zbranih obvestilih kaže na to, da je ravnanje osebe posledica njegovega zdravstvenega stanja. Policisti z zbiranjem obvestil še nadaljujejo, so še sporočili s PU Ljubljana.