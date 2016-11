V Sevnici poškodovana potnica na motorju, v Krškem 12-letna peška

SEVNICA, KRŠKO – Sevniški policisti so bil v nedeljo popoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti Krško–Sevnica. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 25-letni motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v kmetijski traktor. V nesreči se je lažje poškodovala 27-letna potnica na motorju, ki so jo oskrbeli v brežiški bolnišnici.

V ponedeljek popoldne se je zgodila prometna nesreča na Ulici Milke Kerinove v Krškem. Po prvih ugotovitvah policistov je voznik osebnega avtomobila trčil v 12-letno peško, ki je nenadoma stekla čez cesto. Deklici so lažje poškodbe roke oskrbeli v zdravstvenem domu.