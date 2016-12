V Sevnici policisti zasačili 31-letnico

SEVNICA – Med kontrolo prometa v Sevnici so policisti v ponedeljek nekaj pred 9. uro ustavili 31-letno voznico renaulta lagune, so sporočili iz PU Novo mesto.

Med postopkom so ugotovili, da voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se ji izvršuje ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Avtomobil so ji zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.