V sedmih dneh morajo zapustiti Slovenijo

MARIBOR – V četrtek dopoldne so policisti mariborske policijske postaje za izravnalne ukrepe na Koroški cesti opravili nadzor gradbišča in ugotovili, da so štirje državljani BiH, stari od 35 do 46 let, in 44-letni Makedonec opravljali dela brez ustreznih dovoljenj in da v naši državi nimajo urejenega statusa oziroma nimajo izdanih dovoljenj za bivanje.

Ker so tujci na območju Slovenije prebivali nezakonito, so jim v prekrškovnem postopku izdali plačilne naloge zaradi kršitve zakona o tujcih (ZTuj-2). Prav tako so jim izdali odločbe o vrnitvi, s katerimi jim je bil določen sedemdnevni rok za zapustitev države. O ugotovljenih kršitvah so policisti obvestili tudi Furs.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zaposlovanja na črno po členu 199/1 kazenskega zakonika (KZ-1) bodo policisti ovadili tako pravno osebo kot odgovorno osebo podjetja, ki jih je zaposlilo, so zapisali v poročilu PU Maribor.