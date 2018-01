V roke policistov z drogo MDMA

KORTINE – V torek ob 11.15 so policisti na cesti Rižana–Kortine ustavili osebni avtomobil.

Voznik (27) iz Izole ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. Pri njem so našli tudi manjša zavitka s prepovedano drogo (bela prašnata snov in posušeni rastlinski delci), pri sopotniku pa tableto in alu zavitek s prašnato snovjo. Vozniku so odredili pridržanje.

Podali bodo obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, prejel pa bo plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola (0,15 mg/l). Strokovni pregled je odklonil, izveden pa je bil tudi hitri postopek zaradi prepovedanih drog.

Koprski policisti so pri Izolčanu opravili tudi varnostni pregled in našli še deset paketov prepovedane droge MDMA, paket s 3,12 grama prepovedane droge marihuane in 0,1 grama amfetamina ter več bankovcev v različnih apoenih in različnih valutah.

Kazensko ga bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter trgovine z njimi. Pri sebi je namreč imel več substanc, ki so prepovedane droge, pakirane v posamezne zavojčke, kar je kazalo na to, da so bile namenjene za nadaljnjo prodajo, poroča PU Koper.