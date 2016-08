V rojstnem kraju Tine Maze odkrili ilegalce

ČRNA NA KOROŠKEM – Ravenski policisti so v Črni na Koroškem prijeli tri tujce, ki so ilegalno prestopili državno mejo. V torek ob 15.45 so jih obvestili, da so tam opazili tri tujce, za katere sumijo, da so tja prišlo nezakonito. Policisti so ugotovili, da so tujci stari 17, 18 in 29 let, in sicer gre za dva državljana Afganistana in enega Pakistana, ilegalno vstopili v Slovenijo.

Pripeljali so se v neznanem tovornem vozilu, ki je vozil blago iz Srbije v Slovenijo. Po zaključenem postopku so vse tri odpeljali v Center za tujce v Postojno.

Na območju Žerjava in Črne je to v zadnjih letih že tretji primer prijetja oseb, ki so ilegalno vstopile v Slovenijo, so sporočili policisti.