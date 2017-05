V razbitini ukleščeni dve osebi

SEVNICA – V ponedeljek ob 10.28 je na relaciji Sevnica–Blanca prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Sevnica so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, dve ukleščeni osebi rešili iz vozil, odklopili bateriji in preprečili iztekanje motornih tekočin, že iztekle pa posuli z vpojnimi sredstvi. Nudili so tudi pomoč pri prenosu poškodovanih do reševalnega vozila in pomagali avtovleki pri odstranitvi vozil.

Dve poškodovani osebi so reševalci NMP Sevnica oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.