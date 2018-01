V prvih urah novega leta reševali dom

DEČNO SELO – Za družino Cirjak iz Dečnega sela pri Brežicah se novo leto ni začelo prav nič obetavno. Potem ko so opolnoči že veselo pomahali v slovo letu 2017 in se zasluženo prepustili zabavi, jih je kakšnih petnajst minut do druge ure zjutraj pretresla novica, da gori njihov avto nasproti vhoda v hišo. Takoj so vse spustili iz rok in začeli reševati svoje imetje. Težkih trenutkov nam Cirjakovi niso želeli podrobneje opisovati, smo pa izvedeli, da je ogenj najprej opazila njihova najstarejša članica. In sreča je, da je bilo tako, saj, kot so nam povedali na PGD Dečno selo, bi se lahko zgodba kaj hitro razpletla precej drugače. Že tako ali tako je na hiši in bližnjem gospodarskem objektu nastala velika škoda – merila naj bi se v nekaj deset tisoč evrih. Če pa bi požar opazili le kakšno minuto pozneje, bi bila zelo velika verjetnost, da bi se vnela še streha.

