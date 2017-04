V prtljagi Madžarov kilogram amfetamina

ŠENTILJ – V torek ob 9.30 so policisti PPIU v Šentilju ustavili osebni avtomobil nizozemskih registrskih številk, s katerim sta iz smeri Avstrije v Slovenijo potovala madžarska državljana. Z izvedbo pooblastil je bila v kovčku v prtljažniku vozila najdena večja PVC-vrečka z belo snovjo v prahu. Ugotovljeno je bilo, da gre za prepovedano drogo amfetamin neto teže 1002,08 grama. Glede na trenutno ceno za prepovedano drogo amfetamin na črnem trgu, ki v Sloveniji znaša okoli 20 evrov za en gram, v drugih državah EU pa bistveno več, bi lahko storilca s prodajo v Sloveniji pridobila okoli 20.000 evrov protipravne premoženjske koristi, v drugih državah EU pa še bistveno več. Zaradi utemeljenih razlogov za sum je bila osumljencema odvzeta prostost do 48 ur.



Po opravljenih procesnih opravilih so kriminalisti SKP PU Maribor v sredo zoper državljana Madžarske podali kazensko ovadbo na ODT v Mariboru zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Istega dne sta bila madžarska državljana privedena k dežurni preiskovalni sodnici OS v Mariboru, ki jima je po zaslišanju odredila sodno pridržanje. V četrtek je bil zoper oba odrejen enomesečni pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do deset let.