V pripor zaradi tihotapljenja ljudi

ORMOŽ – Ormoški policisti so konec prejšnjega tedna prijeli 31-letnega državljana Pakistana in 33-letnega državljana Nigerije, ki sta v četrtek čez slovensko-hrvaške meje pretihotapila večjo skupino tujcev. Oba so kazensko ovadili, preiskovalni sodnik ptujskega okrožnega sodišča pa jima je odredil pripor.

Kot so danes pojasnili iz mariborske policijske uprave, so policisti v četrtek zvečer v naselju Mihovci pri Veliki Nedelji ustavljali kombinirano vozilo tujih registrskih oznak, ki je bilo močno obteženo.

Voznik je najprej vožnjo pospešil in poskušal zbežati, nato pa je vozilo ustavil in nameraval bežati še peš. Policisti so ga prijeli in ugotovili, da gre za 31-letnega državljana Pakistana, ki je v vozilu prevažal 14 tujcev, prav tako državljanov Pakistana, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Naslednje popoldne pa so v gozdu zunaj naselja Loperšice izsledili še šest državljanov Pakistana in enega državljana Nigerije. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta vseh 20 prijetih državljanov Pakistana v četrtek čez mejo prepeljala omenjeni Pakistanec in 33-letnik iz Nigerije.