V prestolnici gorelo osebno vozilo

LJUBLJANA – Danes ob 17.30 je na Barjanski cesti v Ljubljani zagorelo osebno vozilo, na Poti na Rakovo jelšo pa zabojnik za smeti, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Ljubljana Trnovo ter pogasili motor na uničenem vozilu in zabojnik v neposredni bližini.