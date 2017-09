V požaru za 80.000 evrov škode

PTUJ – V soboto ob 12.32 je v stanovanjski hiši v Svržnjakovi ulici na Ptuju izbruhnil dimniški požar. Lastnica je v dopoldanskem času zakurila peč na drva. Ko je okoli poldneva odšla iz hiše, je opazila, da so iz dimnika na balkon padale iskre. Požar pa se je že razširil na ostrešje in na celotno zgornjo etažo hiše. Nastalo je za 80.000 evrov škode. Pogasili so ga gasilci PGD Ptuj, ki so tudi zaščitili uničeno ostrešje. V naselju Sobetinci je ob 22.53 zagorel lesen gospodarski objekt. Gasilci PGD Sobetinci, Bukovci, Prvenci–Strelci in Stojnci so požar na površini 50 m2 pogasili. Zajel je tudi dva kmetijska stroja, prikolico in 30 bal sena.