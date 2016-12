V požaru sta se opekla dva stanovalca

ZABREZNICA – Ob 10.18 je v naselju Zabreznica, občina Žirovnica, zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GARS Jesenice in PGD Zabreznica so požar pogasili, prezračili prostore in jih preventivno pregledali ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči z Jesenic, ki so na kraju oskrbeli opečeni osebi.

Prepeljali so ju v jeseniško bolnišnico.