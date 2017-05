V požaru poškodovana ena oseba

LESKOVEC – V naselju Leskovec v Podborštu, občina Sevnica, je v soboto ob 19.42 zagorelo gospodarsko poslopje.

Gasilci PGD Šentjanž, Tržišče in Sevnica so omejili požar in preprečili širitev na stanovanjski objekt ter ga pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šentjanž.

Ogenj je gospodarsko poslopje in nekaj kosov kmetijskega orodja popolnoma uničil.

Poškodovana je bila ena oseba, ki so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Sevnice in jo prepeljali v novomeško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.