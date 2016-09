V požaru nekdanje tovarne  za 400.000 evrov škode

LJUBLJANA – Na območju ljubljanske Šiške je v torek, nekaj minut po deveti uri zvečer, med tamkajšnjimi prebivalci zavladala prava panika. Iznad prostorov nekdanje tovarne Gorenje Tiki v Magistrovi ulici se je namreč zaradi požara vil gost črn dim, ki se je zelo hitro začel širiti po okolici. Zbali so se, da bi bil lahko strupen in zdravju nevaren, a so jih gasilci, ki so zelo hitro prispeli, lahko kmalu pomirili. Na srečo v prostorih, ki so jih med drugim uporabljali le še kot skladišče gostinske opreme, niso bile shranjene takšne snovi, ki bi lahko v primeru požara ogrožale stanovalce bližnjih hiš in stanovanjskih blokov. To pa še ni pomenilo, da so imeli gasilci lahko nalogo.



Močna svetloba in vročina



Kot nam je v prvih trenutkih požara povedal Mark, ki se je takrat z avtomobilom po naključju peljal mimo, je med vožnjo opazil dim in zelo močno svetlobo. »Šel sem pogledat in zagledal požar. Že v avtu z odprtim oknom je bilo zelo vroče,« nam je povedal in nam posredoval fotografijo, ki lahko potrdi njegove besede. Kot že rečeno, so hitro prispeli gasilci, poleg ljubljanskih poklicnih gasilcev GB Ljubljana tudi prostovoljni iz društev Spodnja Šiška, Dravlje, Zgornja Šiška, Tacen in Podutik-Glince.



Vodja intervencije Andrej Košir iz GB Ljubljana nam je povedal, da je bil požar, ko so prispeli na kraj dogodka, polno razvit. Njihova prva naloga je bila zato to, da so zavarovali sosednje objekte, saj je obstajala velika nevarnost, da bi se ognjeni zublji razširili še nanje. »Če bi bili o požaru obveščeni še pozneje, bi se ta razširil še na sosednji objekt,« dodaja Košir. V največji nevarnosti je bil tako sosednji objekt podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva, saj je velika vročina že poškodovala jaške, fasado, okna in pločevinaste obloge objekta.



Gromozanska škoda



V notranjosti objekta, ki ga več podjetij uporablja kot skladišče, je zgorela gostinska oprema, od plinskih žarov, miz, kozarcev pa vse do hladilnikov. Leseni objekt, velik 10 krat 20 metrov, z vsemi aparati vred je tako požar popolnoma uničil. Prve ugotovitve kriminalistov, ki so požarišče pod drobnogled vzeli včeraj dopoldne, po podatkih PU Ljubljana kažejo na to, da bi bil lahko požar posledica kaznivega dejanja. Za katero kaznivo dejanje bi lahko šlo, policisti še ugotavljajo. Je pa že zdaj jasno, da bo škoda velika. Po nestrokovni oceni je je namreč nastalo za okoli 400.000 evrov.