V potok na streho

RADEČE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči, v kateri je šofer zapeljal v potok.

Ob 10.59 je v Vrhovem (občina Radeče) osebno vozilo zapeljalo s cestišča v potok in se prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Sevnica, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo s tehničnim posegom izvlekli iz potoka na cestišče.

Vozilo je uničeno, poškodovanih ni.