V Pomurju tri prometne nesreče

MURSKA SOBOTA – V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče. V eni je bila ena oseba lažje poškodovana. V preostalih dveh je nastala samo materialna škoda. Obravnavana sta bila še dva primera povoženja divjadi. Poleg tega so bila obravnavana tri kazniva dejanja in štiri kršitve javnega reda.

S področja kriminalitete je bila v Gornji Radgoni obravnavana tatvina cigaret iz trgovine. Obravnavani sta bili še dve kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari.

Javni red je bil kršen enkrat v zasebnem prostoru in trikrat na javnih krajih. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili.