V pol ure dva mrtva

NOVO MESTO, BEGUNJE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o dveh primerih smrti.

Najprej so morali poklicni gasilci ob 12.43 posredovati na Šentjernejski cesti v Novem mestu. Tam so reševalcem pomagali prenesti preminulo osebo.

Ob 13.09 pa so v naselju Begunje pri Cerknici policisti zaprosili za pomoč pri vstopu v stanovanje večstanovanjskega objekta. S tehničnim posegom so odprli vrata in omogoči vstop policiji ter reševalcev. V stanovanju so našli mrtvo oesbo.