V podvozju skrite štiri osebe

KRŠKO – V podjetje v Krškem je v ponedeljek zjutraj pripeljal tovornjak s srbskimi registrskimi tablicami s polpriklopnikom. Varnostnik je na tovornjaku opazil štiri ljudi, skrite v podvozju tovornjaka, ti pa so po odkritju takoj zbežali. O dogajanju je obvestil policiste.

Nekaj minut po obvestilu so krški policisti ob Savi prijeli tri državljane Alžirije in mladoletnega državljana Iraka. Po končanem postopku na policijski postaji so bili prepeljani v azilni dom, kjer bodo preverili njihovo upravičenost do pridobitve azila, so sporočili iz PU Novo mesto.