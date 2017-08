V podtaknjenem požaru zastrupljenih šest otrok

Vzmetnice in pohištvo, ki so jih gasilci preventivno odnesli na prostor pred stolpnico. Foto: Aleš Andlovič

TUDI DOJENČKI IN PREDŠOLSKI OTROCI

SLADKI VRH – »Vladala je panika. Kako tudi ne, ko pa se je po hodnikih valil gost dim. Dokler so bila vrata stanovanj zaprta, ni bilo zaznati ničesar, a bog ne daj, da bi jih odprl,« nam je včeraj dopoldne razlagala starejša stanovalka, ki je skupaj s sosedami sedela pred blokom sredi Sladkega Vrha, a tema klepeta je bila samo ena – nočni požar. Kot so nam dejale gospe, se ni zgodilo prvič, da je zagorelo v desetnadstropni stavbi. »Bilo je lani, ko je v 9. nadstropju gospa na štedilniku pozabila hrano. Takrat je gorelo bolj kot včeraj, a samo v zgornjih nadstropjih. Tokrat pa so bili na udaru prav vsi prebivalci. Niti tisti, ki živijo v pritličju, niso mogli na plan,« je še dodala sogovornica, ki pa ne želi biti imenovana.

Veliko stanovalcev, en izhod

Strah domačinov je velik, saj so prepričani, da je bil predsinočnji požar podtaknjen. Neuradno smo izvedeli, da naj bi policisti sumili stanovalko, da je z vžigalnikom nalašč zanetila ogenj in poskrbela za paniko. Ženska, ki ima psihične težave, naj bi že popoldne grozila, da ima vsega dovolj in da bo že poskrbela za stvar.

