V piceriji nista dobila pijače, pa sta se odpeljala

ANKARAN – V četrtek popoldne sta vinjena moška kričala in grozila v ankaranski piceriji, ker jima niso hoteli postreči alkohola. Pred prihodom policistov sta se odpeljala z vozilom.

Kasneje so enega do njiju policisti izsledili v lokalu v Žusterni. Moški s Koroškega je bil agresiven, kričal je, zmerjal in grozil, po ukazu policistov pa se ni umiril.

Odredili so mu pridržanje in izdali plačilni nalog.