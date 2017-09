SPODNJI GABERNIK – V petek zjutraj so bili policisti obveščeni o tatvini tovornega vozila znamke Man. Vozilo je bilo ukradeno iz ograjenega prostora podjetja v Spodnjem Gaberniku.

Vozilo so v dopoldanskem času našli v Irju. Na njem so že bile nameščene druge registrske tablice, nekaj stvari pa je manjkalo, so sporočili iz PU Celje.